Харчилава о победе в страйкболе на Кубани: соперник был тяжелый

Как абхазская команда по страйкболу "Спрут Абхазия" заняла первое место в игре закрытия АСК ЮФО в Тимошевске, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал игрок команды Тимур Харчилава.

"Участвовало более трехсот человек, которые разбились на две команды. Соперник был достаточно серьезным. Благодаря тому, что мы объединились и сплотились, нам удалось победить. Полигон большой, ориентировались мы по картам, в ночной игре использовали тепловизоры", — сказал Харчилава.

Команда из Абхазии по страйкболу уже третий год принимает участие в играх, организуемых Ассоциацией страйкбола ЮФО.

Страйкбол — военно-спортивная игра, в которой стрельба игроками ведется из точных пневматических копий реального боевого оружия, изготовленных из пластика либо металла, пластмассовыми шариками калибра 6 мм и весом от 0.12 до 0.43 г.