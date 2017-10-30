Лакрба об "абхазских" мандаринах из Китая: конкуренты не спят





"Есть такая проблема, и она связана в первую очередь с тем, что рядом с Абхазией есть много конкурентов – это регионы России — Краснодарский край, который очень схож по климатическим условиям и представляет большой агропромышленный комплекс. Сейчас очень большое количество мандаринов из Китая, которые внешне похожи на абхазские. При попытке выйти на российский рынок есть Турция, Грузия. Каждый субъект не спит, старается конкурировать, и естественно, абхазским предприятиям надо быть на уровне с точки зрения качества управления, качества производства, налаживания контактов, финансовых возможностей и так далее", — сказал Лакрба.