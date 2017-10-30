Лакрба об "абхазских" мандаринах из Китая: конкуренты не спят

Советник министра экономики Республики Абхазия Ираклий Лакрба в интервью Sputnik рассказал о конкурентах, которые выдают товар под абхазским брендом.
В Госдуме отреагировали на начало крупных стратегических учений ядерных сил США
День памяти жертв политических репрессий отмечают в Абхазии 30 октября, по данным Ассоциации памяти жертв политических репрессий, в республике до семи тысяч человек были репрессированы в 30-40-е годы XX века.
Эксперты предполагают, что Екатерина Гордон сможет набрать менее двух процентов голосов избирателей.
На Аллее Славы в Цхинвале привели к военной присяге 23 курсантов, которые пополнят ряды Государственной службы охраны Южной Осетии.
Популяция волков в Азербайджане достигла нескольких тысяч особей – хищники начали атаковать фермерские хозяйства.
Тренера ереванского клуба "Алашкерт" Абраама Хашманяна после игры с гюмрийским клубом "Ширак" закидали камнями.
В столице Казахстана стартует седьмой раунд переговоров по урегулированию ситуации в Сирии – все участники уже прибыли в Астану.
Премьер-министр Кыргызстана призвал предпринимателей, пострадавших в результате ситуации на кыргызско-казахской границе, потерпеть.
Представители белорусской оппозиции собрались в воскресенье вечером в центре Минска у здания КГБ, чтобы почтить память репрессированных белорусских писателей.
Размещенные на юге Европы беженцы отказываются ехать в Латвию, а те, кто уже прибыл в прибалтийскую республику, стремятся уехать в другие страны ЕС.
Литовский военнослужащий механизированного батальона пехоты сломал ребра на учениях североатлантического альянса "Железный волк-2".
Рекордная по продолжительности забастовка завершилась в Кишиневе – семь лет отстаивавший свои права гражданин Молдовы, добился положительного для себя решения суда.
Предприятие "Мосгортранс" открестилось от размещенной на одной из остановок Москвы листовки с оскорбительным стихотворением в адрес таджиков.
Киностудия "Узбекфильм" осталась без руководителя, предприятие ожидает анализ финансово-экономического состояния и разработка планов развития.
Международный туристический путеводитель Lonely Planet назвал Таллинн самым лучшим городом для посещения в 2018 году.
На Аллее Славы в Цхинвале привели к военной присяге 23 курсантов, которые пополнят ряды Государственной службы охраны Южной Осетии.
Популяция волков в Азербайджане достигла нескольких тысяч особей – хищники начали атаковать фермерские хозяйства.
Тренера ереванского клуба "Алашкерт" Абраама Хашманяна после игры с гюмрийским клубом "Ширак" закидали камнями.