13:33 30 Октября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Ираклий Лакрба
© Sputnik.

Лакрба об "абхазских" мандаринах из Китая: конкуренты не спят

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
VIII Абхазо-Российский деловой форум (44)
5 0 0

Советник министра экономики Республики Абхазия Ираклий Лакрба в интервью Sputnik рассказал о конкурентах, которые выдают товар под абхазским брендом.

"Есть такая проблема, и она связана в первую очередь с тем, что рядом с Абхазией есть много конкурентов – это регионы России — Краснодарский край, который очень схож по климатическим условиям и представляет большой агропромышленный комплекс.  Сейчас очень большое количество мандаринов из Китая, которые внешне похожи на абхазские. При попытке выйти на российский рынок есть Турция, Грузия. Каждый субъект не спит, старается конкурировать, и естественно, абхазским предприятиям надо быть на уровне с точки зрения качества управления, качества производства, налаживания контактов, финансовых возможностей и так далее", — сказал Лакрба. 


Темы:
VIII Абхазо-Российский деловой форум (44)

По теме

Степанян: Абхазия - один из приоритетных партнеров для Крыма
Рухуллаева о деловом форуме в Абхазии: планируем совместные проекты по туризму
Козаев: абхазский джем будут поставлять на Северный Кавказ
Калягина: необходимо создание туристических кластеров



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Шестой раунд переговоров по Сирии в Астане
    Астана-7

    В столице Казахстана стартует седьмой раунд переговоров по урегулированию ситуации в Сирии – все участники уже прибыли в Астану.

  • Архивное фото премьер-министра Кыргызской Республики Сапара Исакова
    Терпи, кыргыз…

    Премьер-министр Кыргызстана призвал предпринимателей, пострадавших в результате ситуации на кыргызско-казахской границе, потерпеть.

  • Возле здания КГБ во время акции Цепь памяти, архивное фото
    Чтобы помнили

    Представители белорусской оппозиции собрались в воскресенье вечером в центре Минска у здания КГБ, чтобы почтить память репрессированных белорусских писателей.

  • Мигранты в очереди на поезд
    Только не в Латвию!

    Размещенные на юге Европы беженцы отказываются ехать в Латвию, а те, кто уже прибыл в прибалтийскую республику, стремятся уехать в другие страны ЕС.

  • Учения Железный волк 2017
    Не железный!

    Литовский военнослужащий механизированного батальона пехоты сломал ребра на учениях североатлантического альянса "Железный волк-2".

  • Тудор Пынзарь
    Правосудие для всех

    Рекордная по продолжительности забастовка завершилась в Кишиневе – семь лет отстаивавший свои права гражданин Молдовы, добился положительного для себя решения суда.

  • Автобусная остановка, архивное фото
    Это провокация!

    Предприятие "Мосгортранс" открестилось от размещенной на одной из остановок Москвы листовки с оскорбительным стихотворением в адрес таджиков.

  • Во время съемки пресс-конференции
    Кина не будет

    Киностудия "Узбекфильм" осталась без руководителя, предприятие ожидает анализ финансово-экономического состояния и разработка планов развития.

  • Исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас открыл на городской стене информационную табличку о Больших Морских воротах.
    Все в Таллинн!

    Международный туристический путеводитель Lonely Planet назвал Таллинн самым лучшим городом для посещения в 2018 году.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Mercedes-Benz Fashion Week Russia. День первый
Самые яркие фото прошедшей недели
СПУТНИК_Су-30СМ
Многоцелевой истребитель Су-30СМ в действии
Как распознать подделку и выбрать лучший сорт чая
Как выбрать лучший сорт чая

Соцсети

Sputnikabkhazia