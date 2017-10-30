Секрет успеха от Лепехина: абхазские фрукты нужно забрендировать

"Когда возникает образ страны, хорошо бы, чтобы за этим стояло что-то ценное и привлекательное для туриста. В Южной Осетии это осетинские пироги, в Армении – это гранат. Думаю, что Абхазии нужно в качестве этого символа взять абхазские фрукты, что было бы полезно и выгодно и для сельхозрынка. Взять несколько фруктов, естественно в основе будет мандарин. То есть сделать некую фруктовую корзину, что будет абхазским брендом, и продвигать его везде", сказал Владимир Лепехин в беседе с ведущей радио Sputnik Дарьей Чередник.

Полную версию интервью с гендиректором Института изучения проблем развития Евразийского экономического союза Владимиром Лепехиным и врио директора государственного Инвестиционного агентства при Министерстве экономики Республики Абхазия Симоном Агрба слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.



