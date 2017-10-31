Глазов о популяции черноморских дельфинов: учет не ведется с 80-х годов

О популяции черноморских дельфинов в эфире радио Sputnik рассказал заместитель руководителя программы "Белуха – белый кит" Института проблем эволюции и экологии имени А.Н. Северцова РАН Дмитрий Глазов.
Вторую неделю в АГУ проходят курсы для предпринимателей, организованные Минэкономики Абхазии. Одну из лекций провел министр по налогам и сборам республики Даур Курмазия, который рассказал о налогообложении, основах налоговой системы страны и ответил на ряд вопросов аудитории.
В среду из-за активного затока холодных масс воздуха с северо-запада на Черноморском побережье Абхазии облачная погода, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Народный артист России Сергей Никоненко был почетным гостем впервые проходившего в Абхазии фестиваля "Свидание с Россией. Свидание с Москвой". В беседе на радио Sputnik актер рассказал, как нашел тайгу в Абхазии и лавровишню, о которой ничего не знал.
Президент Анатолий Бибилов подписал закон о ратификации договора о дружбе и сотрудничестве между Южной Осетией и Донецкой народной республикой.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина рассказал, о чем будут говорить российский, иранский и азербайджанский лидеры на встрече в Тегеране.
Полномочия Евразийской экономической комиссии должны быть расширены, считает председатель ЕЭК Тигран Саркисян.
Министр культуры и спорта Казахстана озвучил затраты, которые потребуются на внедрение казахского алфавита в новой латинской графике.
В Кыргызстане могут начаться проблемы с производством муки, которая мололась, в том числе, и из казахстанского зерна. И в этом нет никакой политики.
Беларусь и Россия должны подписать документ о взаимном признании виз до конца года – это позволит "снять угрозу" временных погранпостов на границе.
Полвека назад, 31 октября 1967 года, в латвийском Саласпилсе на месте бывшего фашистского концлагеря был торжественно открыт мемориальный комплекс.
Учения НАТО "Железный волк-2", в которых принимали участие более 2 тысяч военнослужащих альянса, завершились в Литве
Президент Молдовы Игорь Додон считает недопустимыми попытки узаконить статус румынского языка в качестве государственного.
Посольство Таджикистана в России установило личности четырех из пяти граждан республики, погибших в понедельник в ДТП в Саратовской области.
Научно-просветительский комплекс Ислама Каримова опубликовал биографию первого узбекского лидера, согласно которой, у него помимо двух дочерей был еще и сын Петр.
В центре Таллина полиция застрелила вооруженного ножом мужчину – руководство силовиков считает применение оружия обоснованным.
Президент Анатолий Бибилов подписал закон о ратификации договора о дружбе и сотрудничестве между Южной Осетией и Донецкой народной республикой.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина рассказал, о чем будут говорить российский, иранский и азербайджанский лидеры на встрече в Тегеране.
Полномочия Евразийской экономической комиссии должны быть расширены, считает председатель ЕЭК Тигран Саркисян.