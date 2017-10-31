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Дмитрий Глазов
© Фото: личный архив

Глазов о популяции черноморских дельфинов: учет не ведется с 80-х годов

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О популяции черноморских дельфинов в эфире радио Sputnik рассказал заместитель руководителя программы "Белуха – белый кит" Института проблем эволюции и экологии имени А.Н. Северцова РАН Дмитрий Глазов.

"К дельфинам Черного моря в последнее время приковано внимание в связи с экологическими изменениями моря и строительством в Керченском проливе. В настоящее время существуют только экспертные оценки количества дельфинов в Черном море и их благополучия там, поскольку полноценных учетов этих животных не проводилось с конца 80-х годов прошлого века", — рассказал Дмитрий Глазов в интервью радио Sputnik





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