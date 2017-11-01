17:10 01 Ноября 2017
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Константин Тужба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Тужба о значении шахмат: дети-шахматисты никогда не сядут на корточки

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Президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба в эфире радио Sputnik Абхазия о значении шахмат в Абхазии.

  

"С 1 сентября шахматы включены в качестве факультатива в школы Абхазии, группы уже набраны. Без сомнения, шахматы способствуют логическому мышлению, вниманию, умению работать с литературой, со сложными программами и системами", — сказал Тужба.

 

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