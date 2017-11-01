Тужба о значении шахмат: дети-шахматисты никогда не сядут на корточки

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Президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба в эфире радио Sputnik Абхазия о значении шахмат в Абхазии.