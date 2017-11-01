Дауров: потрачено 8 млн рублей на борьбу с мраморными клопами





"Прибыла вторая партия гуманитарной помощи в борьбе с мраморным клопом. Это около двух с половиной тысяч литров ядохимикатов, и около двух с половиной тысяч феромонных ловушек. Ядохимикаты будут распределяться по районам, лечение начнется к весне", — сказал Дауров.