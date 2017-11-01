Дауров: потрачено 8 млн рублей на борьбу с мраморными клопами

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Абхазии Владимир Дауров рассказал о новой партии гуманитарной помощи в борьбе с мраморным клопом.
Изменения в закон "О системе налогообложения в виде специального налога на отдельные виды деятельности", по замыслу разработчиков, направлены на исключение противоречий с нормами патентной системы.
Расширенное заседание по вопросу выдачи новых бланков абхазских паспортов прошло в Общественной палате Абхазии с участием вице-президента, министра внутренних дел и начальника паспортно-визовой службы МВД в среду 1 ноября.
Пресс-конференция, посвященная предстоящему Чемпионату мира по косики каратэ, состоялась в Sputnik Абхазия в среду 1 ноября.
Президент международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора "Альфа" рассказал о вероятности проникновения террористов в Южную Осетию.
В Баку арестован главный коммунист страны - бывший председатель Единой коммунистической партии Азербайджана Муса Туканов.
Финансирование аппарата президента Армении в 2018 году значительно сократится по причине перехода от президентской к парламентской модели управления.
Астанинская площадка по урегулированию ситуации в Сирии не является конкурентом Женевскому процессу, а дополняет его, считает политолог.
В Кыргызстане задержаны иностранцы, которые подозреваются в вербовке граждан республики в террористические организации.
Посольство США в Беларуси начнет выдачу туристических виз для всех белорусов с 2018 года, а условия для получения неэммиграционных виз уже смягчены.
Для того чтобы победить в гипотетической войне с Россией, в Латвии предлагают отказаться от современных методов ведения боевых действий.
Мэр Биржайского района приостановил установку "поясняющих" табличек у советских памятников, назвав акцию самоуправством вице-мэра.
Президент Молдовы Игорь Додон жестко высказался по поводу решения КС о переименовании государственного языка, прогнозируя протесты в стране.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев готовится посетить Таджикистан – Ташкент настроен на поиск компромиссов в решении застарелых разногласий с соседями.
МИД Узбекистана проверяет информацию о том, что задержанный по подозрению в совершении теракта в Нью-Йорке является уроженцем республики.
Размахивавший ножом босоногий мужчина, которого застрелила полиция Таллинна, был братом одного из богатейших людей Эстонии.
Президент международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора "Альфа" рассказал о вероятности проникновения террористов в Южную Осетию.
В Баку арестован главный коммунист страны - бывший председатель Единой коммунистической партии Азербайджана Муса Туканов.
Финансирование аппарата президента Армении в 2018 году значительно сократится по причине перехода от президентской к парламентской модели управления.