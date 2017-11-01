Киреев: мир на пороге краха глобальной политсистемы

В беседе на радио Sputnik он пояснил, что старые механизмы решения вопросов политического, экономического характера как внутри государств, так и на глобальном уровне зашли в тупик.

"И сейчас никто и ничего не может с этим сделать. Кажется, что это всерьез и надолго. Исторически такие тупики приводили к тому, что система начинала резко меняться — обнаруживалось, что где-то внутри самой системы возникает ресурс, который создает прорыв, рождает новую идею, и человечество получает новый импульс для своего развития. Мы близки к тому, чтобы обрушить мировую политическую систему", — сказал Киреев.



