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Владимир Киреев
© Sputnik. Вячеслав Шарапов

Киреев: мир на пороге краха глобальной политсистемы

Радио
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Российский эксперт-политолог, исследователь политических процессов постсоветского пространства, кандидат философских наук Владимир Киреев проанализировал текущую политико-экономическую ситуацию в мире.

В беседе на радио Sputnik он пояснил, что старые механизмы решения вопросов политического, экономического характера как внутри государств, так и на глобальном уровне зашли в тупик.

"И сейчас никто и ничего не может с этим сделать. Кажется, что это всерьез и надолго. Исторически такие тупики приводили к тому, что система начинала резко меняться — обнаруживалось, что где-то внутри самой системы возникает ресурс, который создает прорыв, рождает новую идею, и человечество получает новый импульс для своего развития. Мы близки к тому, чтобы обрушить мировую политическую систему", — сказал Киреев.





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