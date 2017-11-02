Адлейба о косики карате в Абхазии: за пять лет вышли на Чемпионат мира

Абхазские спортсмены впервые примут участие в Чемпионате мира по косики каратэ, который пройдет 4 и 5 ноября в Москве, сказал в пресс-центре Sputnik Абхазия президент Федерации косики каратэ Абхазии Демис Адлейба.

"Мы совершили невозможное — за пять лет развития косики каратэ в Абхазии мы вышли на Чемпионат мира", — сказал Адлейба.

По словам президента Федерации косики каратэ Абхазии Демиса Адлейба, в Чемпионате мира примут участие спортсмены в возрасте от восьми до 15 лет, и одна спортсменка, которой 20 лет.



