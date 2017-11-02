Цахнакия о диспансеризации: обследована 41 тысяча человек

Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял министра здравоохранения республики Тамаза Цахнакия в четверг 2 ноября.
Тамаз Цахнакия о диспансеризации населения Абхазии
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"За 2016 год была обследована 41 тысяча человек — жители восточных районов Абхазии, города Сухум, детское население Гулрыпшского района. Всем обратившимся оказывали консультативную и диагностическую помощь. В ходе обследования были выявлены заболевания органов кровообращения – наиболее часто встречающиеся сердечно-сосудистые заболевания. Определенное количество людей онкологического профиля, а также сахарных диабет", — сказал Цахнакия.
По словам Цахнакия, на сегодняшний день проходит диспансеризация в Новом Афоне, до конца текущего года будет завершена диспансеризация в Гудаутском районе, и на следующий год в Гагрском районе. По итогам диспансеризации пациентов отправят на дальнейшее лечение.
Получить шенгенскую визу можно за два дня через посольство Франции в Москве, в случае подачи документов в других визовых центрах в РФ к этому сроку надо добавить время транспортировки заявок до Москвы и обратно.