Цахнакия о диспансеризации: обследована 41 тысяча человек

"За 2016 год была обследована 41 тысяча человек — жители восточных районов Абхазии, города Сухум, детское население Гулрыпшского района. Всем обратившимся оказывали консультативную и диагностическую помощь. В ходе обследования были выявлены заболевания органов кровообращения – наиболее часто встречающиеся сердечно-сосудистые заболевания. Определенное количество людей онкологического профиля, а также сахарных диабет", — сказал Цахнакия.

По словам Цахнакия, на сегодняшний день проходит диспансеризация в Новом Афоне, до конца текущего года будет завершена диспансеризация в Гудаутском районе, и на следующий год в Гагрском районе. По итогам диспансеризации пациентов отправят на дальнейшее лечение.



