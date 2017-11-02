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Министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Цахнакия о диспансеризации: обследована 41 тысяча человек

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Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял министра здравоохранения республики Тамаза Цахнакия в четверг 2 ноября.

"За 2016 год была обследована 41 тысяча человек  — жители восточных районов Абхазии, города Сухум,  детское население Гулрыпшского района. Всем обратившимся оказывали консультативную и диагностическую помощь. В ходе обследования были выявлены заболевания органов кровообращения – наиболее часто встречающиеся сердечно-сосудистые заболевания. Определенное количество людей онкологического профиля, а также сахарных диабет",  — сказал Цахнакия.

По словам Цахнакия, на сегодняшний день проходит диспансеризация в Новом Афоне, до конца текущего года будет завершена диспансеризация  в Гудаутском районе,  и на следующий год в Гагрском районе. По итогам диспансеризации пациентов отправят на дальнейшее лечение.


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