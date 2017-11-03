Цахнакия: уменьшим число пациентов, выезжающих за рубеж





"В ближайшее время мы готовы подписать соглашение с Российской медицинской академией после дипломного образования, и буквально на следующей неделе мы начинаем по программе выездные курсы усовершенствования для наших специалистов на базе Республиканской больницы. Основная цель — улучшить качество оказания помощи, и чтобы наши врачи в непрерывном процессе совершенствовали свои знания и свои практические навыки. В этих условиях и в условиях улучшения материально-технической базы учреждения, мы сможем на месте максимально оказывать помощь и таким образом уменьшить число пациентов, выезжающих за пределы республики", — сказал Цахнакия.