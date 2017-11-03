01:35 04 Ноября 2017
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Гарри Аршба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гарри Аршба назвал самые криминогенные районы Абхазии

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На расширенной коллегии МВД Абхазии подвели итоги работы правоохранительных органов за 9 месяцев 2017 года. Министр внутренних дел страны Гарри Аршба отметил, что сохраняется тенденция к росту преступлений при сокращении их раскрываемости.

"Количество тяжких и особо тяжких преступлений возросло. Особенно тяжелая ситуация сложилась по городу Сухум, по Гагрскому, Очамчырскому и Гудаутскому районам. Оперативная обстановка остается сложной по причине низкой организаторской работы руководством МВД. Не обеспечивается целенаправленная эффективная профилактика правонарушений и преступлений", — отметил министр. 

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