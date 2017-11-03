Гарри Аршба назвал самые криминогенные районы Абхазии

На расширенной коллегии МВД Абхазии подвели итоги работы правоохранительных органов за 9 месяцев 2017 года. Министр внутренних дел страны Гарри Аршба отметил, что сохраняется тенденция к росту преступлений при сокращении их раскрываемости.
Выставка абхазских художников, организованная Министерством культуры Абхазии, Союзом художников Абхазии и московским отделением Союза художников России, продлится в Москве в Доме художников до 17 ноября.
В выходные дни на территории Черноморского побережья Абхазии сохранится влияние обширного антициклона с относительно теплой массой воздуха с юга, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.
В рубрике Оk, Sputnik корреспонденты Sputnik Абхазия продолжают отвечать на вопросы, присланные читателями.
Парламенты Южной и Северной Осетии вплотную займутся подготовкой соглашения, по которому граница между республиками станет абсолютно прозрачной.
За 11 лет работы Министерству по чрезвычайным ситуациям Азербайджана удалость не допустить жертв среди населения в ходе природных катаклизмов.
Один из приговоренных к пожизненному заключению по делу об убийстве в 1999 году спикера парламента, премьер-министра, депутатов и членов правительства Армении, умер в тюрьме.
Премьер-министр Казахстана назвал условия, при выполнении которых ситуация на казахстанско-кыргызской границе придет в норму.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал противоречия между Кыргызстаном и Казахстаном.
Суд в Минске добавил оппозиционному политику Николаю Статкевичу 10 суток ареста за несанкционированный пикет у Центра изоляции правонарушителей.
За многолетнюю историю главной награды Латвии – ордена Трех звезд – было немало случаев, когда от нее отказывались. Sputnik вспомнил.
Депутат литовского Сейма Альгирдас Буткявичюс предложил рассмотреть инициативу об отмене перехода на летнее время в Литве и поправках в директивы Евросоюза.
Двух историков из России, Дмитрия Суржика и Григория Шкундина, в четверг вечером не пустили в Молдову, так как они "не указали реальную цель своего визита".
Авиакомпания "Сомон Эйр" начала полеты из таджикского города Куляба в Москву. Самолет был торжественно встречен в Международном аэропорту Внуково.
"Узбекистон темир йуллари" временно приостановила движение высокоскоростного поезда Afrosiyob по маршруту Ташкент-Самарканд-Ташкент.
Силы обороны Эстонии совместно с НАТО в мае 2018 года проведут самые крупные за свою историю военные учения Siil ("Ёж").
Парламенты Южной и Северной Осетии вплотную займутся подготовкой соглашения, по которому граница между республиками станет абсолютно прозрачной.
За 11 лет работы Министерству по чрезвычайным ситуациям Азербайджана удалость не допустить жертв среди населения в ходе природных катаклизмов.
Один из приговоренных к пожизненному заключению по делу об убийстве в 1999 году спикера парламента, премьер-министра, депутатов и членов правительства Армении, умер в тюрьме.