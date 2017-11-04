Никоненко: роман с Абхазией у меня начался в советское время

О своей симпатии к Абхазии на радио Sputnik Абхазия рассказал Народный артист России Сергей Никоненко.

"С Абхазией у меня роман начался в советское время. Был такой дом творчества "Пицунда". В 1985 году я приехал сюда в свой первый за 25 лет отпуск", рассказал Сергей Никоненко в интервью с ведущей радио Sputnik Абхазия Беллой Кварчия.

При поддержке Министерства культуры Абхазии и правительства Москвы в Абхазии с 28 по 29 октября впервые прошел фестиваль "Свидание с Россией. Свидание с Москвой" с участием известных деятелей культуры, композиторов, актеров и писателей России.



