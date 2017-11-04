Чеснов: не всем детям полезен отдых в жарких странах

Известный педиатр Дмитрий Чеснов объясняет, почему во время каникул родителям не следует менять климатическую зону, если они отправляются на отдых с маленькими детьми.

Во время осенних каникул в школах многие родители задумываются о том, чтобы всей семьей отправиться на отдых или оздоровление в теплые страны. Такой вариант вполне приемлем для школьников постарше, но противопоказан для малышей в возрасте до трех лет, рассказал радио Sputnik Беларусь известный минский педиатр, заведующий приемным отделением детской больницы № 3 Минска Дмитрий Чеснов.

"Ребенок, перелетев самолетом, выдержав стресс в несколько часов перелета, попадает в совершенно другую среду. Он уже прилетел в стрессе, и тут же следует иммунный стресс, а фаза акклиматизации — это 2-3 дня, и они заболевают в эти 2-3 дня", — рассказал педиатр.