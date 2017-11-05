Арсалия: на культурном форуме в Питере подпишем план мероприятий на 2018 год

О предстоящей поездке делегации из Абхазии на VI Санкт-Петербургский международный культурный форум 2017, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказала министр культуры и историко-культурного развития республики Эльвира Арсалия.

О предстоящей поездке делегации из Абхазии на VI Санкт-Петербургский международный культурный форум 2017, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказала министр культуры и историко-культурного развития республики Эльвира Арсалия.

"Мы с удовольствием уже четвертый раз принимаем приглашение от наших коллег. В рамках форума мы надеемся подписать план мероприятий на 2018 год. Этот год для нас очень важен, потому что это, во-первых, юбилей признания, это юбилей культурных сезонов, которые будут проходить уже десятый раз. Поэтому план мероприятий тоже разноплановый", — отметила Эльвира Арсалия в интервью ведущей радио Sputnik Абхазия Белле Кварчия.

С 16 по 18 ноября в северной столице России пройдет VI Санкт-Петербургский международный культурный форум 2017, участие в котором примет делегация из Абхазии.



