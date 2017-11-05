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Наталья Обердерфер
© Фото: личный архив

Наталья Обердерфер: погоня за дорогим гаджетом – это стремление стать частью группы

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Чтобы заполучить новомодный гаджет, самые отчаянные готовы простоять километровые очереди. Психолог Наталья Обердерфер рассказала Sputnik, с чем это зачастую связано.

"Любой дорогой гаджет – это показатель статусности, престижности. Давление идет именно на это, а не на то, что там больше каких-то функций, вы будете что-то больше успевать делать. Также у человека есть стремление  принадлежать к определенной группе, в которой есть возможность ходить именно с таким гаджетом.  По выходу новой модели люди хотят показать, что они достойны состоять в этой группе", — прокомментировала Sputnik Наталья Обердерфер.

По словам психолога, атрибуты принадлежности к группе были во все времена. Примером тому служат кроссовки или спиннеры.


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