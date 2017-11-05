Барсегов о "Больших гастролях": восстанавливаем то, что когда-то существовало

"В программе "Большие гастроли" федерального центра поддержки гастрольной деятельности мы участвуем с 2014 года. Она возникла из-за того, что в последнее десятилетие все театральные связи между городами в значительной степени были нарушены, и эта программа, и ребята, которые ее воплощают, делают большое дело – восстанавливают то, что когда-то существовало. Для театра очень важно гастролировать. Одно дело, когда ты существуешь на стационаре — ты знаешь свою публику, но гастроли дают каждому театру импульс к развитию — артисты знакомятся с другой публикой, они выходят из своей ежедневной рутины", — сказал Барсегов.