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Михаил Барсеков
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Барсегов о "Больших гастролях": восстанавливаем то, что когда-то существовало

Радио
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Директор театра "Мастерская" Михаил Барсегов в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о "Больших гастролях".

"В программе "Большие гастроли" федерального центра поддержки гастрольной деятельности мы участвуем с 2014 года. Она возникла из-за того, что в последнее десятилетие все театральные связи между городами в значительной степени были нарушены, и эта программа, и ребята, которые ее воплощают, делают большое дело – восстанавливают то, что когда-то существовало. Для театра очень важно гастролировать. Одно дело, когда ты существуешь на стационаре —  ты знаешь свою публику, но гастроли дают каждому театру импульс к развитию  — артисты знакомятся с другой публикой, они выходят из своей ежедневной рутины", — сказал Барсегов.

 

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