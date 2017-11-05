21:40 05 Ноября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Борис Барциц
© Sputnik / Томас Тхайцук

Барциц о сочинском марафоне: главное показать не время, а пример

Радио
Получить короткую ссылку
13 0 0

Руководитель и тренер клуба "Спорт Апсны" Борис Барциц в интервью Sputnik Абхазия сообщил о результатах команды из Абхазии в Международном сочинском марафоне.

"Наш герой Ален Шакрыл показал достойный результат для 19-летнего парня. За 4 часа он пробежал 41 километров. Мы не в призах, конечно. Чтобы занять призовые места, нужно очень серьезно заниматься. Наша команда показала средний результат. За 2:30 мы пробежали 21 километров. Для нас главное показать пример детям, что человек может в любом возрасте бегать", – сказал Барциц.

По словам Барциц, марафон стал уже традиционным, и принять участие в нем может любой желающий. 

5 ноября в Сочи состоялись открытые краевые соревнования по лёгкой атлетике "Сочинский марафон", в котором приняли участие больше четырех тысяч любителей спорта из 15-ти стран мира и различных регионов России.


По теме

Барциц: Абхазия показала хороший результат на большом марафоне в Сочи
Спортивный Сухум: финал Кубка Евразии по плаванию и любительский забег
Благотворительный забег "Бежим со смыслом" состоится в Сухуме



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Парламент Южная Осетия Цхинвал
    Осетия без границ

    Парламенты Южной и Северной Осетии вплотную займутся подготовкой соглашения, по которому граница между республиками станет абсолютно прозрачной.

  • Сотрудники МЧС Азербайджана участвуют в тушении пожаров в Боржоми-Харагаульском лесу Грузии
    Жертв нет!

    За 11 лет работы Министерству по чрезвычайным ситуациям Азербайджана удалость не допустить жертв среди населения в ходе природных катаклизмов.

  • Отделение сердечно-сосудистой хирургии
    Смерть как амнистия

    Один из приговоренных к пожизненному заключению по делу об убийстве в 1999 году спикера парламента, премьер-министра, депутатов и членов правительства Армении, умер в тюрьме.

  • Бакытжан Сагинтаев ответил на критику премьер-министра Кыргызстана
    На наших условиях!

    Премьер-министр Казахстана назвал условия, при выполнении которых ситуация на казахстанско-кыргызской границе придет в норму.

  • Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев принимает участие в заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ) в расширенном составе с участием делегаций. Справа - министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
    Давайте говорить!

    Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал противоречия между Кыргызстаном и Казахстаном.

  • Николай Статкевич, архивное фото
    Будет сидеть!

    Суд в Минске добавил оппозиционному политику Николаю Статкевичу 10 суток ареста за несанкционированный пикет у Центра изоляции правонарушителей.

  • Орден Трех Звезд
    Орден Трех звезд

    За многолетнюю историю главной награды Латвии – ордена Трех звезд – было немало случаев, когда от нее отказывались. Sputnik вспомнил.

  • Уличные часы возле здания сейма, архивное фото
    Не тратьте время

    Депутат литовского Сейма Альгирдас Буткявичюс предложил рассмотреть инициативу об отмене перехода на летнее время в Литве и поправках в директивы Евросоюза.

  • Международный аэропорт Кишинева
    Не пущать!

    Двух историков из России, Дмитрия Суржика и Григория Шкундина, в четверг вечером не пустили в Молдову, так как они "не указали реальную цель своего визита".

  • Парламент Южная Осетия Цхинвал
    Осетия без границ

    Парламенты Южной и Северной Осетии вплотную займутся подготовкой соглашения, по которому граница между республиками станет абсолютно прозрачной.

  • Сотрудники МЧС Азербайджана участвуют в тушении пожаров в Боржоми-Харагаульском лесу Грузии
    Жертв нет!

    За 11 лет работы Министерству по чрезвычайным ситуациям Азербайджана удалость не допустить жертв среди населения в ходе природных катаклизмов.

  • Отделение сердечно-сосудистой хирургии
    Смерть как амнистия

    Один из приговоренных к пожизненному заключению по делу об убийстве в 1999 году спикера парламента, премьер-министра, депутатов и членов правительства Армении, умер в тюрьме.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Женщина в костюме и макияже на Хэллоуин в пригороде Сиднея в Австралии
Самые яркие фото недели: 28 октября - 3 ноября
Житель Германии за минуту разбил руками 123 кокоса
Мужчина разбил руками 123 кокоса за минуту
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia