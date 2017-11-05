Барциц о сочинском марафоне: главное показать не время, а пример

Руководитель и тренер клуба "Спорт Апсны" Борис Барциц в интервью Sputnik Абхазия сообщил о результатах команды из Абхазии в Международном сочинском марафоне.

"Наш герой Ален Шакрыл показал достойный результат для 19-летнего парня. За 4 часа он пробежал 41 километров. Мы не в призах, конечно. Чтобы занять призовые места, нужно очень серьезно заниматься. Наша команда показала средний результат. За 2:30 мы пробежали 21 километров. Для нас главное показать пример детям, что человек может в любом возрасте бегать", – сказал Барциц.

По словам Барциц, марафон стал уже традиционным, и принять участие в нем может любой желающий.

5 ноября в Сочи состоялись открытые краевые соревнования по лёгкой атлетике "Сочинский марафон", в котором приняли участие больше четырех тысяч любителей спорта из 15-ти стран мира и различных регионов России.



