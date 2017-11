Ерофеев: я автор первой статьи об Абхазии в The New York Times

В эфире радио Sputnik Абхазия современный российский писатель, литературовед, радио- и телеведущий Виктор Ерофеев рассказал, как написал первую статью об Абхазии в The New York Times.

"Первоначально для меня Абхазия – это солнце и вода, в детстве мы ездили в Пицунду. Так случилось, что немецкий журнал "Mare" предложил мне приехать и написать об Абхазии. И я приехал с такими географическими намерениями, но, встретившись здесь с самыми разными людьми, включая президента Сергея Васильевича Багапша, я понял, что в этой стране есть что-то такое интересное, что мне хотелось бы передать, не только увезти с собой, но и написать. Поэтому я написал сначала для "Mare", а потом и для The New York Times. И это была первая статья про Абхазию за всю историю The New York Times", — сказал Ерофеев.