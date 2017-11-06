Хенкин: отношения каталонцев и Мадрида - это конституционный тупик

Каталонский кризис относится к числу долговременных и трудноразрешимых, обе стороны проявили полную неспособность договориться, заявил профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД России, председатель секции испанистики Российской ассоциации международных исследований Сергей Хенкин.
Хенкин: каталонский кризис будет долгим и трудноразрешимым
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Политический эксперт Сергей Хенкин в эфире радио Sputnik рассуждает о том, почему каталонский кризис рискует затянуться на неопределенное время после международного ордера, выданного на арест экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона.
"Позиция центральной власти должна состоять не только в запретах. Необходимы какие-то серьезные уступки каталонцам. Необходимо удовлетворить хотя бы часть тех сил, которые сейчас выступают за независимость. Сепаратистский блок очень неоднороден, и в нем наряду с радикалами есть немало людей, которые обижены отношением к ним центральной власти", — сказал Хенкин.
Эксперт также отметил, что в отношениях между Мадридом и блоком, выступающим за независимость, был конституционный тупик.
В течение недели территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться в области повышенного атмосферного давления, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Пресс-конференция о выставке абхазских художников в Москве, организованной Министерством культуры Абхазии, Союзом художников Абхазии и московским отделением Союза художников России прошла в мультимедийном пресс-центре Sputnik в понедельник 6 ноября.