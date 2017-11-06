Хенкин: отношения каталонцев и Мадрида - это конституционный тупик

Политический эксперт Сергей Хенкин в эфире радио Sputnik рассуждает о том, почему каталонский кризис рискует затянуться на неопределенное время после международного ордера, выданного на арест экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона.

"Позиция центральной власти должна состоять не только в запретах. Необходимы какие-то серьезные уступки каталонцам. Необходимо удовлетворить хотя бы часть тех сил, которые сейчас выступают за независимость. Сепаратистский блок очень неоднороден, и в нем наряду с радикалами есть немало людей, которые обижены отношением к ним центральной власти", — сказал Хенкин.

Эксперт также отметил, что в отношениях между Мадридом и блоком, выступающим за независимость, был конституционный тупик.