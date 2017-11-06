Афанасьева о "Больших гастролях": надеемся, что гастроли будут традиционными

"На будущий год мы обсуждали возможность приезда на площадку РУСДРАМа драматического театра и кукольного. Я думаю, что вашим детям было бы интересно. У вас прекрасный зритель, очень добрый, радушный, отзывчивый. Какие именно будут театры, мы решим в ближайшее время", — сказала Афанасьева.