Кураскуа об АГТРК: находимся в состоянии перестройки





"Наше телевидение прошло большой путь. За этот период многое было сделано. Но то представление о телевидении, которое есть у меня, на мой взгляд, будет осуществлено в будущем. Сейчас мы находимся в какой-то перестроечной ситуации", — сказал Кураскуа.