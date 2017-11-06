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Валерий Кураскуа
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Кураскуа об АГТРК: находимся в состоянии перестройки

Радио
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6 ноября исполнилось 39 лет со дня основания Абхазского телевидения. В эфире радио Sputnik Абхазия режиссер, директор спецпроектов и авторских программ АГТРК Валерий Кураскуа.

"Наше телевидение прошло большой путь. За этот период многое было сделано. Но то представление о телевидении, которое есть у меня, на мой взгляд, будет осуществлено в будущем. Сейчас мы находимся в какой-то перестроечной ситуации", — сказал Кураскуа.


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  • Отделение сердечно-сосудистой хирургии
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