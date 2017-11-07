Мартынов о событиях 1917 года: остановили Россию на пути к сверхдержаве

Мнение директора Международного института новейших государств Алексея Мартынова о том, почему и как произошла революция 1917 года.
Министерство сельского хозяйство Абхазии передало Администрации Гудаутского района партию химикатов для борьбы с мраморным клопом, этой партии хватит на обработку около тысячи гектаров земли.
Абхазские суды разных инстанций удовлетворили пять исков по фактам незаконного строительства на территории Пицундо-Мюссерского заповедника.
О том, с чем связано падение заключения браков и рождаемости в Абхазии в интервью Sputnik рассказала социолог Мрамза Джикирба.
Участники клуба молодых политологов Южной Осетии считают, что признание Каталонии не даст никаких бонусов республике.
Студенты российских вызов в рамках экспедиции "Послы русского языка" провели с азербайджанскими школьниками открытые занятия по "великому и могучему".
Армения может восстановить статус энергетического гаранта на Южном Кавказе и даже "наэлектризовать" Астану и Бишкек?
Председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев опроверг недостоверную информацию о банкротстве системообразующего банка Qazkom.
На инаугурацию избранного президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова не приглашены главы других государств.
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил белорусов со 100-летием Октябрьской революции и пожелал им успехов в труде.
Фермерам Латвии не хватит ресурсов для начала следующего сезона – в стране может быть объявлена чрезвычайная ситуация в сельхозотрасли.
Литовский посол в Германии Дарюс Семашка возмутился акцией по случаю 100-летия Октябрьской революции у Бранденбургских ворот в Берлине.
Свыше 70% опрошенных граждан Молдовы считают, что государственный язык страны должен называться молдавским и лишь 23% – румынским.
Школьницы из Таджикистана завоевали первые места на международной олимпиаде по ментальной арифметике в Москве.
Узбекистан пересмотрит фитосанитарные требования к своей продукции с учетом международных стандартов и требований потенциальных импортеров.
Эстонский общественный деятель Леонид Цингиссер заявил, что после проезда американских танков по Ратушной площади Таллина на ней образовались провалы.
Участники клуба молодых политологов Южной Осетии считают, что признание Каталонии не даст никаких бонусов республике.
Студенты российских вызов в рамках экспедиции "Послы русского языка" провели с азербайджанскими школьниками открытые занятия по "великому и могучему".
Армения может восстановить статус энергетического гаранта на Южном Кавказе и даже "наэлектризовать" Астану и Бишкек?