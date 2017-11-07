Мартынов о событиях 1917 года: остановили Россию на пути к сверхдержаве

"Есть версия историков, что именно потому, что Россия становилась сверхдержавой в начале XX века, показывая всеми миру безумный темп развития по тем временам, Россия имела перспективу стать единственной сверхдержавой XX века, именно ради этого всеми силами втягивали в разные сомнительные мероприятия, в том числе и в противоестественный союз в Первой мировой войне. Первая мировая война остановила по факту это развитие", — сказал эксперт.