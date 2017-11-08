Ерофеев: мою жизнь изменила "Русская красавица"

"Это роман, который коренным образом изменил мою жизнь. Я до него был вполне известным литературоведом, писал на вполне дерзкие темы, а "Русская красавица" – это открытый океан. И когда я его написал, то мои коллеги по "песочнице" немного обиделись, когда на меня осыпался "золотой дождь". Но надо было собраться и как-то решать вопрос о славе, и продолжать жить дальше, потому что можно было угореть от нее", — сказал Виктор Ерофеев в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Беллой Кварчия.