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Писатель,радиоведущий Виктор Ерофеев.
© Sputnik. Сергей Черных

Ерофеев: мою жизнь изменила "Русская красавица"

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Современный российский писатель, литературовед, радио- и телеведущий Виктор Ерофеев в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о своем романе "Русская красавица".

"Это роман, который коренным образом изменил мою жизнь. Я до него был вполне известным литературоведом, писал на вполне дерзкие темы, а "Русская красавица" – это открытый океан. И когда я его написал, то мои коллеги по "песочнице" немного обиделись, когда на меня осыпался "золотой дождь". Но надо было собраться и как-то решать вопрос о славе, и продолжать жить дальше, потому что можно было угореть от нее", — сказал Виктор Ерофеев в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Беллой Кварчия. 

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