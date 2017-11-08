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Дамей Чамба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Чамба о "Нартах из Абхазии": не играем, но в душе остаемся КВНщиками

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В международный день КВН в студии радио Sputnik Абхазия участник команды "Нарты из Абхазии" Дамей Чамба рассказал о том, как зарождалась легендарная команда.

"На базе студенческих дней, которые проходили в АГУ, Борис Саджат-ипа инициировал создание одной команды, которая будет выезжать за пределы Абхазии. В 2000 году его идея реализовалась. В 2001 году меня пригласили в команду "Нарты из Абхазии", — рассказал Дамей Чамба в интервью ведущей радио Sputnik Абхазия Лиане Эбжноу. 

Подробности слушайте в подкасте и в эфире радио Sputnik Абхазия. 

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