Чамба о "Нартах из Абхазии": не играем, но в душе остаемся КВНщиками

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В международный день КВН в студии радио Sputnik Абхазия участник команды "Нарты из Абхазии" Дамей Чамба рассказал о том, как зарождалась легендарная команда.
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Информационная атака, Турция, неблагоустроенные пляжи, поздняя подготовка и неконкурентоспособный сервис. О том, почему туристический сезон Абхазии не удался, рассказал корреспонденту Sputnik депутат Собрания Гагрского района Реваз Бения.
Сирийская армия планирует освободить город Букемаль, последний оккупированный террористами город, в течение ближайших нескольких дней.
Роскомнадзор будет проводить проверки компаний в соответствии с законом о персональных данных на предмет соблюдения закона и в случае выявления нарушения выпишет предписание о необходимости его устранения, на что будет отводиться до полугода.
В Цхинвале задержан экс-министр связи и массовых коммуникаций Георгий Кабисов, которого обвиняют в превышении служебных полномочий.
Азербайджанцам, обвиняемым в незаконном отлове осетровых в казахстанских территориальных водах Каспия, грозит до восьми лет тюрьмы.
Российская компания "Силовые машины" отгрузила первый турбогенератор для Армянской АЭС – он призван заменить агрегаты, выпущенные в 70-х года прошлого века.
Рейтинг казахстанских чиновников, которые не будут отвечать на запросы журналистов, будет падать, что отразится на размере зарплаты.
Все сложные вопросы, возникшие между Астаной и Бишкеком, в ближайшее время будут решены, считает избранный президент Кыргызстана.
Белорусская атомная электростанция успешно прошла стресс-тесты – объекты станции соответствуют строжайшим нормам безопасности.
Латвийцы недовольны работой собственных спецслужб: по мнению граждан, русские шпионы свободно бродят по стране.
Принятый Сеймом Литвы аналог "закона Магнитского" нужен стране для торга с Россией, а какой-либо ущерб он не нанесет, считают эксперты.
Беспрецедентная операция специальных служб в Молдове: в стране одновременно проводится 170 обысков.
При МВД Таджикистана организовано подсобное хозяйство и предприятие по производству консервированной продукции для нужд спецназа и внутренних войск.
Приток иностранных инвестиций в экономику Узбекистана в период с 2011 по 2016 год снизился более чем на 40 процентов.
Полицейского, застрелившего мужчину с ножами в центре эстонской столицы, оправдали. Его действия признаны вынужденной обороной.
В Цхинвале задержан экс-министр связи и массовых коммуникаций Георгий Кабисов, которого обвиняют в превышении служебных полномочий.
Азербайджанцам, обвиняемым в незаконном отлове осетровых в казахстанских территориальных водах Каспия, грозит до восьми лет тюрьмы.
Российская компания "Силовые машины" отгрузила первый турбогенератор для Армянской АЭС – он призван заменить агрегаты, выпущенные в 70-х года прошлого века.