Джинджолия об акции "Урок добра": волонтером может стать любой

Во Всемирный день доброты 13 ноября, который отмечается в Абхазии с 2014 года, КБФ "Ашана" проведет акцию "Урок добра" в школах и детских садах республики. Об этом сообщила в эфире радио Sputnik Абхазия исполняющая обязанности директора КБФ "Ашана" Мактина Джинджолия.

"Волонтером может стать любой активный гражданин. Это и учителя, и старшеклассники, и члены родительского комитета, любой общественный деятель или любой активный гражданин нашего общества", — сказала Джинджолия.

С 2014 года акцией "Урок добра" Всемирный день доброты отмечают и в Абхазии. По словам Джинджолия, по инициативе Фонда "Ашана" и при поддержке Министерства образования и науки республики в школах Абхазии в этот день дети с помощью взрослых рассуждают о добре и зле, о поступках, которые могут благотворно повлиять на жизнь человека, нуждающегося в помощи.





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