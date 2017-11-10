Мухин: США пытаются нейтрализовать влияние российских СМИ

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал Sputnik решение сената США.
Государства-участники Сообщества выразили готовность оказывать всестороннее содействие РФ в борьбе с терроризмом.
Пользователи нового iPhone X заявили о серьезной проблемы с сенсорным экраном.
В Южной Осетии закон об увековечении памяти погибших при защите Отечества уже принят, парламентарии республики предложили абхазским и приднестровским коллегам воспользоваться этим опытом.
Верховный Суд Южной Осетии ликвидировал партию "Осетия – площадь свободы" из-за того, что она ни разу не приняла участия в выборах.
Отказ Центробанка Азербайджана от "закачивания" денег в экономику может привести к замедлению роста отраслей ненефтяного сектора.
Российские военные в Армении увеличили интенсивность боевой подготовки, среди прочего подразделения отработали методы ведения боя в городе.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев признался, что мечтает побывать на Камчатке, но у него никак не получается.
В столице России задержан кыргызстанец, который избил жену, похитил трех своих детей и увез в Москву.
Результаты стресс-тестов, проведенных на Белорусской АЭС, еще не доказывают ее безопасность, считает глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.
Россия предупреждает об опасности законопроекта "О статусе участника Второй мировой войны", уравнивающего ветеранов-красноармейцев и легионеров СС.
Россия может перекрыть каналы общения с литовскими дипломатами и официальными лицами в качестве ответных мер на доморощенный бойкот.
Русские, украинцы и даже болгары сталкиваются с одинаковыми проблемами в Молдове – в стране провалилась языковая политика в отношении нацменьшинств.
В Таджикистане близ афганской границы стартуют учения Коллективных сил ОДКБ по ликвидации незаконных вооруженных формирований в горах.
В Самарканде подписан договор между Узбекистаном, Казахстаном и Туркменистаном о районе точки стыка государственных границ трех государств.
Эксперты рассказали, почему в Европе, особенно в странах Балтии, проявляется неонацизм, и можно ли с ним бороться.
Верховный Суд Южной Осетии ликвидировал партию "Осетия – площадь свободы" из-за того, что она ни разу не приняла участия в выборах.
Отказ Центробанка Азербайджана от "закачивания" денег в экономику может привести к замедлению роста отраслей ненефтяного сектора.
Российские военные в Армении увеличили интенсивность боевой подготовки, среди прочего подразделения отработали методы ведения боя в городе.