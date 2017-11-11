Данюк: Трамп не встретился с Путиным из-за политического давления

Это, безусловно, печальный факт, который сказывается не только на двусторонних отношениях, но и на системе международных контактов в целом, считает российский политолог.
Никита Данюк: ответственность за срыв встречи несет американская сторона
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Белый дом сообщил об отмене встречи президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Формальная встреча президентов США и России на саммите АТЭС во Вьетнаме не состоится, заявила в пятницу секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Политолог, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк заявил радио Sputnik, что Трамп вновь оказался под давлением внутриполитических обстоятельств.
"Считаю, что ответственность за срыв встречи несет американская сторона", — отметил эксперт.
Авиаперевозки Украина прекратила еще в 2015 году. С того же дня и Россия ввела аналогичные меры в отношении украинских авиакомпаний. Запрет будет действовать до тех пор, пока решение Киева в отношении российских авиакомпаний не будет отменено.