Данюк: Трамп не встретился с Путиным из-за политического давления

Это, безусловно, печальный факт, который сказывается не только на двусторонних отношениях, но и на системе международных контактов в целом, считает российский политолог.

Белый дом сообщил об отмене встречи президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Формальная встреча президентов США и России на саммите АТЭС во Вьетнаме не состоится, заявила в пятницу секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Политолог, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк заявил радио Sputnik, что Трамп вновь оказался под давлением внутриполитических обстоятельств.

"Считаю, что ответственность за срыв встречи несет американская сторона", — отметил эксперт.