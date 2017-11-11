Эшба о Пекинском форуме: искали пути выхода из кризиса на международной арене

О своем участии в ежегодном Пекинском форуме, основной темой которого стал "Диалог цивилизаций и процветание для всех: ценности и порядок в меняющемся мире", в интервью радио Sputnik Абхазия рассказала ученый-востоковед Элана Эшба.

В работе секции "Инициатива "Один путь — один пояс" с точки зрения международного взаимодействия и исторического наследия" приняла участие научный сотрудник Центра партнерства цивилизаций ИМИ МГИМО Элана Эшба. В своем докладе она затронула тему ценностного измерения диалога цивилизаций и существующих препятствий на пути конструктивного сотрудничества.

"Я участвовала в секции, посвященной Шелковому пути. Несмотря на название, там поднимался широкий спектр вопросов. В частности, я говорила о вопросах партнерства цивилизаций и ценностном измерении. Мой доклад с интересом восприняли. По этому поводу образовалась живая дискуссия, было озвучено много мнений. Мне было приятно услышать, что не только коллеги, представляющие азиатские страны, но и представители западной науки с большим интересом вступили в эту дискуссию и предлагали свои варианты развития этого сотрудничества", — рассказал Элана Эшба в интервью ведущей радио Sputnik Белле Кварчия.

3-5 ноября в Пекине в 14-й раз проходил ежегодный Пекинский форум, который собрал на одной площадке около 400 ученых, дипломатов и общественных деятелей из более чем 30 стран мира. В мероприятии участвовала молодой ученый-востоковед из Абхазии Элана Эшба. В ряде выступлений, в том числе ученых из Европы, звучали предложения об объединении усилий США, России и Китая для решения актуальных вопросов современной повестки дня с целью сохранения стабильности в мире.