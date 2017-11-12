Арчелия: вирусная пневмония приходит в Абхазию раз в три года

Об опасности, которую в себе несет такое заболевание, как пневмония, и как уберечься от недуга, на радио Sputnik Абхазия рассказала заведующая терапевтическим отделением Республиканской больницы Анжела Арчелия.

"Пневмония – это заболевание легких, вызванное различными возбудителями. Возбудителями могут быть как вирусы, так бактерии и грибки. Подъем температуры, кашель, иногда боль в грудной клетке и мокрота – так проявляется пневмония. В сезон острых респираторных вирусных инфекций всегда наблюдается пик заболеваемости пневмонией. Но мы заметили закономерность, что вирусная пневмония обычно к нам приходит один раз в три года", — рассказала Анжела Арчелия в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Лианой Эбжноу.

Подробнее о том, как бороться с пневмонией читайте здесь>>

12 ноября отмечается Всемирный день борьбы с пневмонией.