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Лариса Овчаренко
© Фото: Лариса Овчаренко

Овчаренко: просмотры фильмов ужасов не заменят тренажерные залы

Радио
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Действительно ли утверждение ученых о том, что просмотр фильмов ужасов способствует сжиганию калорий, как влияют такие киносеансы на психику, в интервью Sputnik рассказала кандидат психологических наук, доцент Московского городского педагогического университета Лариса Овчаренко.

Британские ученые в ходе эксперимента на людях пришли к выводу, что просмотр фильмов ужасов способствует сжиганию калорий. То есть можно просто смотреть ужастики и сбрасывать вес. Вряд ли эта новость обрадует владельцев тренажерных залов и фитнес центров. Но вот поклонники этого жанра скорее всего будут счастливы. Составлен даже топ десять самых эффективных фильмом ужасов. На третьем месте разместился "Изгоняющий дьявола" 1973 он поможет избавиться от 158 калорий за сеанс. Почетное второе место занял фильм Стивена Спилберга "Челюсти" 1975 — 161 утраченная калория. И, наконец, как показали опыты над живыми людьми, наиболее качественную замену гимнастике можно получить, посмотрев "Сияние" 1980 Кубрика с Джеком Николсоном. Хоррор про душегубский отель, проклятый Стивеном Кингом, автором оригинального романа, избавит от 184 калорий. 

А вот, как влияет просмотр ужастиков на психику, в интервью радио Sputnik рассказала кандидат психологических наук, доцент Московского городского педагогического университета    Лариса Овчаренко.    




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