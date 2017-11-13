Матвейчев: в современном мире до сих пор не изжито рабство

Рабство – не анахронизм, а весьма современное явление, по данным Международной организации труда, сейчас в мире около 40 миллионов рабов, а жертв принудительного детского труда – более 150 миллионов.

Политолог Олег Матвейчев подтверждает, что в современном мире существует такой пережиток, как рабство.

Но это рабство не похоже на ту форму, которая была, например, в США до гражданской войны. Когда рабы были законодательно ограничены в своих правах.

"В современном мире юридического рабства почти не существует. Но есть условия, когда работник не может уйти с работы, потому что безработица. Если он уйдет, то умрет с голоду", — сказал эксперт радио Sputnik.

Политолог отметил, что остались еще бандитские формы рабства, когда людей принуждают к труду под угрозой расправы, как это происходит в захваченных террористами районах Сирии, Афганистана и некоторых других стран.