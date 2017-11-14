Гогичева: в моде аксессуары и стиль oversize

О том, что сегодня модно носить, рассказала большая модница, осетинка из Москвы Салима Гогичева.

Модель Салима Гогичева рассказала о трендах сезона на радио Sputnik Южная Осетия

"Модницы Южной Осетии во все времена отличались тонким вкусом и изяществом образов. Сегодня же возвращается мода из 90-х", — сказала она.

Про аксессуары и стиль oversize в нашем аудиоматериале.