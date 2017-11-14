Гогичева: в моде аксессуары и стиль oversize

"Модницы Южной Осетии во все времена отличались тонким вкусом и изяществом образов. Сегодня же возвращается мода из 90-х", — сказала она.
Про аксессуары и стиль oversize в нашем аудиоматериале.
О том, что сегодня модно носить, рассказала большая модница, осетинка из Москвы Салима Гогичева.
"Модницы Южной Осетии во все времена отличались тонким вкусом и изяществом образов. Сегодня же возвращается мода из 90-х", — сказала она.
Про аксессуары и стиль oversize в нашем аудиоматериале.
Пресс-конференция, посвященная предстоящему XI Северокавказскому открытому фестивалю кино и телевидения "Кунаки", который пройдет в Сухуме с 15 по 20 ноября, состоялась в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия во вторник 14 ноября.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил состав комиссии, которая займется вопросами сохранения чистоты азербайджанского языка.
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