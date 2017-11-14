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Дмитрий Кононов
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Кононов об этнографическом диктанте: тест оказался сложным для всех

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Исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Кононов в интервью Sputnik Абхазия рассказал о предварительных итогах "Большого этнографического диктанта", который впервые прошел в Абхазии 6 ноября.

"Если в прошлом году приняли участие 90 тысяч человек на 800 площадках России, из них 35 участников написали диктант очно, а 50 тысяч  — онлайн,  то в этом году было уже 2600 площадок. По предварительным подсчетам,  онлайн диктант написали около 200 тысяч человек. Сейчас сложно говорить об общем количестве участников, и конкретно о  том, сколько участников написали диктант очно, но очевидно, что результаты  будут отличаться от прошлого года.  У нас впервые проводился этнографический диктант, в нем приняло участие 66 человек. Для первого раза это довольно приличный результат. Мы не ожидали, что будет такое количество, думали, что будет меньше", — сказал Кононов.
Как отметил Дмитрий Кононов, более конкретные итоги с цифрами по всем странам будут подведены ко Дню конституции России, 12 декабря.

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