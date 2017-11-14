Кононов об этнографическом диктанте: тест оказался сложным для всех

"Если в прошлом году приняли участие 90 тысяч человек на 800 площадках России, из них 35 участников написали диктант очно, а 50 тысяч — онлайн, то в этом году было уже 2600 площадок. По предварительным подсчетам, онлайн диктант написали около 200 тысяч человек. Сейчас сложно говорить об общем количестве участников, и конкретно о том, сколько участников написали диктант очно, но очевидно, что результаты будут отличаться от прошлого года. У нас впервые проводился этнографический диктант, в нем приняло участие 66 человек. Для первого раза это довольно приличный результат. Мы не ожидали, что будет такое количество, думали, что будет меньше", — сказал Кононов.

Как отметил Дмитрий Кононов, более конкретные итоги с цифрами по всем странам будут подведены ко Дню конституции России, 12 декабря.