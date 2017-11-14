Ардзинба о молочном форуме в Москве: "Кубаньмолоко" предложила профпомощь

"В Абхазию приедут несколько технологов из компании "Кубаньмолоко", которые готовы профессионально нам помочь, причем на очень выгодных условиях. Наш завод рассчитан на выработку пяти тонн ежедневной кисломолочной продукции, но мы изготавливаем две тонны продукции. Для того чтобы постепенно выйти на рынок и охватить все районы республики, нам хотелось бы решить вопрос сокращения времени технологической мойки оборудования, эта процедура достаточно затратная", — сказал Ардзинба

По словам Астана Ардзинба, модернизация приведет к сокращению времени подготовки к изготовлению кисломолочных продуктов, к увеличению объема и росту продаж.

IV Международный агропромышленный молочный форум прошел 8-9 ноября 2017 года в Доме Правительства Московской области. В Форуме приняли участие около 2000 человек из 35 стран.

В рамках Форума обсуждались вопросы государственной поддержки молочной отрасли, кооперации в молочном животноводстве, взаимодействия производителей и торговых сетей, снижения спроса на молочную продукцию. Центральным событием Форума стало пленарное заседание "Молочная отрасль: современные вызовы и пути развития".