Лакоба о премии "дизайнер года": для Rаsario начнется новый этап

Голосование проходило на сайте журнала Glamour, итоги стали известны вечером 13 ноября.

"Это было волнительно и желанно. На самом деле, я не могу сказать, какие именно это эмоции, потому что очень переживала. Мы очень рады этому, давно ждали. Это результат большого труда всей нашей команды. Нас человек сорок в команде. Дизайнерский отдел, административный, все наши портные, конструкторы, которые изо дня в день делают прекрасные платья Rasario", — сказала Лакоба.

Расида Лакоба – директор мастерской вечернего платья Rasario.