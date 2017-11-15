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Олег Дмитриев
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Дмитриев: почивать на лаврах "грандам" уже не позволено

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Главные причины того, что сборная Италии впервые за 60 лет не попала на Чемпионат мира по футболу, это смена тренера, непонимание между "звездами" и отсутствие преемственности поколений, считает спортивный обозреватель Sputnik Олег Дмитриев.

Сборная Италии по футболу впервые за 60 лет оказалась за бортом Чемпионата мира-2018, который в 2018 году пройдет в России. Накануне, 13 ноября, ответный домашний матч со шведами в Милане завершился вничью (0:0). Ранее, 10 ноября, в Стокгольме шведская сборная оказалась сильнее (1:0), тем самым обеспечив себе выход в ЧМ.

То, что случилось с Италией, раньше случилось и со сборной Нидерландов, которая задавала тон в мировом футболе, но сейчас пропускает уже два турнира подряд, отметил в беседе на радио Sputnik спортивный обозреватель Олег Дмитриев. Собеседник также прокомментировал основные причины "вылета" итальянской сборной из розыгрыша мирового первенства.

"Во-первых, смена тренера даром не прошла. Антонио Конте, который готовил сборную к финалу европейского первенства, сделал действительно крепкую команду, и получилось так, что нынешний тренер не смог найти нити игры и не смог найти взаимопонимание между "звездами". И кончился фарт в нужный момент", — отметил Дмитриев.

В то же время, по словам собеседника, главная причина непопадания Италии на Чемпионат мира-2018 заключается в том, что в команде не обеспечена преемственность поколений. Кроме того, нынешняя система розыгрыша ЧМ предусматривает то, что в Европе самый жесткий отбор, и не все сильные сборные могут его пройти.

"Почивать на лаврах "грандам" уже не позволено. И такие вылеты будут происходить и дальше, в этой случайности есть своя закономерность", — резюмировал обозреватель.

Комментарий спортивного обозревателя Sputnik, болельщика с 40-летним стажем Олега Дмитриева слушайте на радио Sputnik Беларусь.





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