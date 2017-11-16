Эрика Кварчия: попаду на Чемпионат России - выступлю на Чемпионате Европы

С целью привлечения внимания общественности к негативным последствиям курения табака каждый год в третий четверг ноября отмечается Международный день отказа от курения. В 2017 году он приходится на 16 ноября, за день до этого был запрещен выпуск пачек сигарет без "устрашающих изображений".

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