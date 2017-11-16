Эрика Кварчия: попаду на Чемпионат России - выступлю на Чемпионате Европы

Об успешном выступлении в Международном турнире по настольному теннису на призы губернатора Самарской области, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказала спортсменка из Абхазии Эрика Кварчия.
Российский биометрический загранпаспорт значительно упрощает процедуру получения виз в большинство стран, в том числе и в зоны Шенгенского соглашения.
Житель села Лыхны поймал леопарда вечером 15 ноября, для этого он изготовил специальную клетку-ловушку, куда посадил в качестве приманки курицу.
С целью привлечения внимания общественности к негативным последствиям курения табака каждый год в третий четверг ноября отмечается Международный день отказа от курения. В 2017 году он приходится на 16 ноября, за день до этого был запрещен выпуск пачек сигарет без "устрашающих изображений".
Близ приграничного села Эргнети при посредничестве ОБСЕ и ЕС встретились представители Южной Осетии, Грузии и России.
Два землетрясения, произошедшие накануне в Азербайджане, нанесли ущерб свыше 130 жилым домам и одной школе.
Как за годы работы в Армении "Газпром" не вывел из страны ни цента дивидендов, но при этом повысил уровень газификации страны до 96 процентов.
Спикер казахстанского сената Касым-Жомарт Токаев назвал очередное резкое высказывание президента Кыргызстана "истеричной речью", вредящей добрососедству.
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев денонсировал соглашения с Казахстаном о выделении $100 миллионов технической помощи, которые ждали три года.
Российский производитель удобрений "Уралкалий", принадлежащий выходцам из Беларуси, откажется от обращения акций на бирже и станет непубличной компанией.
В Латвии кассир магазина сделала покупательнице замечание на русском языке, а та, в свою очередь, написала жалобу, заявив, что ее должны обслуживать на латышском.
Установить в локомотивы "Литовских железных дорог" не российскую систему безопасности невозможно, несмотря на недовольство литовских чиновников.
Для проведения референдума по отставке мэра Кишинева напечатают более 632 тысяч бюллетеней, из них свыше 218 тысяч – на русском языке.
В Таджикистане газета города Шахринава сменила название с "Шахринавская правда" на "Милость лидера", в честь президента страны Эмомали Рахмона.
Узбекским нефтеперерабатывающим заводам выделят беспроцентную ссуду в 250 миллионов долларов для преодоления топливного кризиса.
Эстония, вероятнее всего, не станет вносить изменения в статью Конституции, которая дает стране основания выдвигать территориальные претензии к России.
Близ приграничного села Эргнети при посредничестве ОБСЕ и ЕС встретились представители Южной Осетии, Грузии и России.
Два землетрясения, произошедшие накануне в Азербайджане, нанесли ущерб свыше 130 жилым домам и одной школе.
Как за годы работы в Армении "Газпром" не вывел из страны ни цента дивидендов, но при этом повысил уровень газификации страны до 96 процентов.