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Эрика Кварчия заняла первое место по настольному теннису
© Фото: ГКМС

Эрика Кварчия: попаду на Чемпионат России - выступлю на Чемпионате Европы

Радио
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Об успешном выступлении в Международном турнире по настольному теннису на призы губернатора Самарской области, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказала спортсменка из Абхазии Эрика Кварчия.

В Самаре прошел Международный турнир по настольному теннису на призы губернатора Самарской области, участие в нем принимало более 100 спортсменов из 5 стран. В составе самарской команды выступала Эрика Кварчия, занявшая первые места в личном и командном зачете. Своими планами на будущее спортсменка поделилась с радио Sputnik Абхазия. 

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