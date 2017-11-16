Малечкин о фильме для "Кунаков": "Код возрождения" - это любовь

Пятьдесят фильмов в этом году привезено на XI фестиваль "Кунаки", который с 15 по 20 ноября проводится в Абхазии.
О документальном фильме "Абхазия. Код возрождения", которым 15 ноября в Сухуме открылся XI фестиваль "Кунаки", на радио Sputnik Абхазия рассказал кинорежиссер Алексей Малечкин.
Пятьдесят фильмов в этом году привезено на XI фестиваль "Кунаки", который с 15 по 20 ноября проводится в Абхазии.
О том, как прошли первые гастроли РУСДРАМа в рамках проекта "Большие гастроли", и какие впечатления работники театра привезли из турне, рассказали в беседе на радио Sputnik директор Русского драматического театра имени Фазиля Искандера Ираклий Хинтба и его администратор Дэниел Яковиди.
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Для России тема карабахского урегулирования является одной из приоритетных, сказала представитель МИД РФ Мария Захарова.
Правительство Армении одобрило кредит в 100 миллионов долларов от России на приобретение различных видов вооружений.