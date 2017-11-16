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Алексей Малечкин
© Sputnik / Томас Тхайцук

Малечкин о фильме для "Кунаков": "Код возрождения" - это любовь

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О документальном фильме "Абхазия. Код возрождения", которым 15 ноября в Сухуме открылся XI фестиваль "Кунаки", на радио Sputnik Абхазия рассказал кинорежиссер Алексей Малечкин.

"Код возрождения – это любовь, отношение к своей земле, к родным. Мы для себя это определяем словом "апсуара", уникальным законом, правилами жизни. В том, наверное, и есть возрождение", — отметил в интервью Sputnik Абхазия Малечкин. 

Пятьдесят фильмов в этом году привезено на XI фестиваль "Кунаки", который с 15 по 20 ноября проводится в Абхазии. 


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