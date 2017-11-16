Малечкин о фильме для "Кунаков": "Код возрождения" - это любовь

"Код возрождения – это любовь, отношение к своей земле, к родным. Мы для себя это определяем словом "апсуара", уникальным законом, правилами жизни. В том, наверное, и есть возрождение", — отметил в интервью Sputnik Абхазия Малечкин.

Пятьдесят фильмов в этом году привезено на XI фестиваль "Кунаки", который с 15 по 20 ноября проводится в Абхазии.



