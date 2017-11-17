17:10 17 Ноября 2017
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Жамиля Абдымаликова
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Абдымаликова о фильме "Спасибо, доктор": 25 лет жизни в стенах больницы

Радио
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Участница фестиваля "Кунаки" из Кыргызстана Жамиля Абдымаликова в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала о фильме Адилета Каржоева "Спасибо, доктор".

"Фильм, который длится 26 минут, о том, что мы по течению жизни принимаем какие-то решения и живем с последствиями данного выбора.  Доктор решил, что его заработная плата не позволяет содержать семью, поэтому он не женился, у него не было детей, он всю свою жизнь посвятил профессии хирурга. Ему сейчас 81 год, 25 лет из которых он живет в больнице", — сказала Абдымаликова.

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