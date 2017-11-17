Абдымаликова о фильме "Спасибо, доктор": 25 лет жизни в стенах больницы

"Фильм, который длится 26 минут, о том, что мы по течению жизни принимаем какие-то решения и живем с последствиями данного выбора. Доктор решил, что его заработная плата не позволяет содержать семью, поэтому он не женился, у него не было детей, он всю свою жизнь посвятил профессии хирурга. Ему сейчас 81 год, 25 лет из которых он живет в больнице", — сказала Абдымаликова.