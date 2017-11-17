Абдымаликова о фильме "Спасибо, доктор": 25 лет жизни в стенах больницы

Участница фестиваля "Кунаки" из Кыргызстана Жамиля Абдымаликова в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала о фильме Адилета Каржоева "Спасибо, доктор".
Форум "Кавказ в контексте глобализации", в котором приняли участие представители научного, экспертного и аналитического сообщества России и Абхазии, а также деятели культуры, образования, представители политических кругов и бизнеса двух стран.
Министр по делам Северного Кавказа Кузнецов прибыл в Абхазию с визитом в пятницу 17 ноября.
Житель села Лыхны 15 ноября вечером поймал леопарда в клетку-ловушку. На следующий день российские специалисты приехали в Абхазию, чтобы выяснить, действительно ли этот леопард - один из трех животных, выпущенных в Кавказские горы в 2016 году Центром разведения и реабилитации переднеазиатского леопарда Сочинского национального парка.
Презентация одиннадцатого номера журнала "Русское слово в Южной Осетии" состоялась в Цхинвале.
Российская государственная корпорация "Роскосмос" намерена наладить сотрудничество с ОАО "Азеркосмос" в сфере освоения космоса.
Будет ли открыта в Армении сеть ресторанов быстрого питания "Макдоналдс", и как на возможность появления в стране мирового бренда реагируют граждане.
Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев провел первое заседание национальной комиссии по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику.
Суд в столице Кыргызстана принял решение запретить митинги в центре города до 1 декабря – причины не сообщаются.
Генеральная прокуратура отмечает рост числа несанкционированных полетов квадрокоптеров и дронов, в том числе над строящейся БелАЭС.
Сейм Латвии принял поправки к закону об устройстве государственного управления, исключив норму о ежемесячном обнародовании зарплат должностных лиц.
Президент Литвы Даля Грибаускайте поделится со странами Евросоюза опытом борьбы с фейковыми новостями.
Суд Кишинева продлил на 30 дней домашний арест сыну второго президента Молдовы, экс-депутату парламента Кириллу Лучинскому.
На полигоне "Харбмайдон" в Таджикистане проходит финальная фаза учений Коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности.
Узбекистан вводит стопроцентную предоплату за воду для населения из-за системных проблем в водопроводно-канализационном хозяйстве республики.
В столице Эстонии у здания Посольства Латвийской Республики состоялся пикет солидарности в поддержку русского образования Латвии.
Презентация одиннадцатого номера журнала "Русское слово в Южной Осетии" состоялась в Цхинвале.
Российская государственная корпорация "Роскосмос" намерена наладить сотрудничество с ОАО "Азеркосмос" в сфере освоения космоса.
Будет ли открыта в Армении сеть ресторанов быстрого питания "Макдоналдс", и как на возможность появления в стране мирового бренда реагируют граждане.