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Скворцов о фильме "Возвращение имени": трагические судьбы пропавших без вести

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В эти дни в Абхазии проходит Международный открытый XI Северокавказский фестиваль кино и телевидения "Кунаки". В эфире радио Sputnik Абхазия автор сценария фильма "Возвращение имени" Григорий Скворцов.

"Картина "Возвращение имени" посвящается трагедии народа Абхазии, связанной с историей Великой Отечественной войны. К сожалению, в Абхазии пропавших без вести несколько тысяч человек. Многие считают, что эта цифра на уровне восьми тысяч, это те, кто пропал без вести с 1941 по 1945 год. В этой категории граждан большое количество относится к тем, кто пропал в немецких концлагерях. К счастью, мне удалось найти немецкий  архив, и я посчитал своим догом привезти его в Абхазию, чтобы родственники погибших смогли узнать о судьбах своих родных – это 320 человек", — сказал Скворцов.

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