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Александр Чичин
© Sputnik.

Чичин: самые интересные события вокруг Каталонии еще впереди

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Темы:
Развитие ситуации в Каталонии в связи с провозглашением независимости (67)
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Внимание СМИ сейчас приковано к экс-главе Каталонии Карлесу Пучдемону, ожидающему экстрадиции в Испанию, однако это далеко не самая главная тема каталонского кризиса, стоящая на повестке дня.

Такого мнения придерживается Александр Чичин, декан факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).

Как он отметил в эфире радио Sputnik, все основные события, связанные с Каталонией, будут развиваться в течение ближайшего месяца.

В частности, уже 7 декабря в Брюсселе ожидается массовая манифестация, куда каталонцы намерены отправить автобусы со своими людьми. "Все еще впереди", — отметил Александр Чичин.

Референдум о независимости, результаты которого признаны незаконными по решению Конституционного суда страны, прошел 1 октября в испанской провинции Каталония.

На референдуме, в котором, по данным организаторов, приняли участие 2,2 миллиона из 5,3 миллиона избирателей автономного сообщества, 90% проголосовали за отделение Каталонии от Испании. Сторонники независимости Каталонии заявили о своей победе. Мадрид не признал эти результаты.

Темы:
Развитие ситуации в Каталонии в связи с провозглашением независимости (67)

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