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Эсма Хурхумал
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Эсма Хурхумал о фильме"Мурзаканцы": вспомнить свои корни

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XI Северокавказский фестиваль кино и телевидения "Кунаки" (12)
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XI Северокавказский международный фестиваль кино и телевидения "Кунаки" проходит в Сухуме. Для участия в фестивале профессиональной комиссией были отобраны лучшие фильмы, среди них фильм абхазского режиссера Эсмы Хурхумал "Мурзаканцы".

"Тема очень сложная и важная, мы вообще заметили разрозненность между районами Абхазии, и каким-то образом нужно посодействовать объединению, потому что это всегда ведет к развалу государства. Галский район находится в сложной ситуации, так как он находится на границе с Грузией, и там были достаточно сложные политический перипетии за последние 100-150 лет.  Мы основывались исключительно на фактах, перепроверяя информацию несколько раз. Мы хотели, чтобы они вспомнили свои корни",  — сказала Хурхумал.

Темы:
XI Северокавказский фестиваль кино и телевидения "Кунаки" (12)

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