Эсма Хурхумал о фильме"Мурзаканцы": вспомнить свои корни

"Тема очень сложная и важная, мы вообще заметили разрозненность между районами Абхазии, и каким-то образом нужно посодействовать объединению, потому что это всегда ведет к развалу государства. Галский район находится в сложной ситуации, так как он находится на границе с Грузией, и там были достаточно сложные политический перипетии за последние 100-150 лет. Мы основывались исключительно на фактах, перепроверяя информацию несколько раз. Мы хотели, чтобы они вспомнили свои корни", — сказала Хурхумал.