Власов: видеонаблюдение эффективно в борьбе с терроризмом

Примечательно, что с преступностью отлично борются даже муляжи видеокамер. Например, в Лондоне в округе установленной камеры преступность снижается на 30%.
Эксперт в области безопасности Александр Власов рассказал Sputnik об эффективности видеонаблюдения в борьбе с терроризмом.
Примечательно, что с преступностью отлично борются даже муляжи видеокамер. Например, в Лондоне в округе установленной камеры преступность снижается на 30%.
Корреспондент Sputnik Абхазия побывала в Республиканской больнице, в отделении гемодиализа, просмотрела процесс лечения почечной недостаточности и рассказывает об этом.
В Абхазской студии театрального института имени Щукина обучаются восемь студентов из Абхазии, среди них одна девушка и семь юношей.
В ноябре 2017 года житель села Лыхны поймал в самодельную ловушку леопарда, который в течение недели воровал кур у лыхненцев. О судьбе воровки, самки леопарда Виктории, рассказала радио Sputnik Абхазия координатор проекта по сохранению редких видов животных Наталья Дронова.
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После запуска проекта CASA-100 стоимостью 1,2 млрд долларов Пакистан и Индия начнут получать тысячи мегаватт энергии из Кыргызстана и Таджикистана.
Правоохранители Беларуси периодически задерживают на территории страны граждан Украины. Sputnik выяснил, за что.
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После утренних обысков в мэриях нескольких городов Молдовы по делу о махинациях с тендерами задержаны четыре человека, в том числе один мэр.
В Таджикистане будут транслировать по радио книги президента Эмомали Рахмона "для повышения чувства самосознания и патриотизма" граждан.
Укрепление отношений между Таджикистаном и Узбекистаном и зарубежные инвестиции будут способствовать завершению строительства Рогунской ГЭС.
Попытки стран Балтии, Польши и ряда западных стран подменить итоги Нюрбергского процесса могут привести Европу к новой мировой войне.
В октябре пограничники Южной Осетии задержали 33 нарушителя границы республики с Грузией, сообщили в Комитете госбезопасности.
Азербайджан и Россия завершили совместную операцию "Граница-заслон", цель которой борьба с транснациональной преступностью и террористами.
Русисты не довольны уровнем знания русского языка в Армении, но уверены, что есть повод для оптимизма – специалисты на правильном пути.