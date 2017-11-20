Власов: видеонаблюдение эффективно в борьбе с терроризмом

Эксперт в области безопасности Александр Власов рассказал Sputnik об эффективности видеонаблюдения в борьбе с терроризмом.

В Москве заработала одна из крупнейших в мире систем видеонаблюдения с функцией распознавания лиц.

Примечательно, что с преступностью отлично борются даже муляжи видеокамер. Например, в Лондоне в округе установленной камеры преступность снижается на 30%.