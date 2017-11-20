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Вадим Цаликов
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Цаликов о фильме "Алибек": от простого конника до создания труппы джигитов

Радио
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Режиссер из Москвы Вадим Цаликов в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о своем фильме "Алибек", показанном в рамках фестиваля "Кунаки" и посвященном основателю цирковой труппы "Джигиты Али-Бек", Народному артисту СССР Алибеку Кантемирову, который 110 лет назад вышел на арену цирка.

"Фильм посвящен очень известному человеку в Северной Осетии Кантемирову Алибеку Тузаровичу, который ровно 110 лет тому назад вышел на манеж и, по сути, стал основателем конной джигитовки в Советском Союзе. И это не просто человек, который воплотил свою мечту, он начинал как  обычный конник, но постепенно добился того, что начал выступать в цирке. Позднее он воплотил в жизнь свою вторую мечту, которая заключалась в том, чтобы создать труппу джигитов. И вот в труппу "Джигиты Али-Бек", вначале входили его братья, а потом и дети продолжили дело отца", — сказал Цаликов.

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