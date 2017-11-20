О работе отделения гемодиализа Sputnik Абхазия рассказал главный врач Республиканской больницы Абхазии Апполон Гургулия.
Апполон Гургулия: в 2018 году отделение гемодиализа перейдет в состав ЦРБ
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"Уже больше года отделение гемодиализа находится в обслуживании ООО "Абхазская медицинская компания". С нового года отделение гемодиализа переходит в состав Республиканской больницы. Это решение, на мой взгляд, правильное. Все-таки эта категория больных особая и ответственность очень большая", — рассказал Апполон Гургулия в интервью Sputnik Абхазия.
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