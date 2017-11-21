Арсалия об итогах культурного форума: обменные творческие гастроли будут продолжены

"Мы постарались расширить культурный сезон 2018 года в соответствии с концепцией, что дети — главные агенты развития культуры. Мы сделали дня них гастроли театров кукол, детских спектаклей, а также постарались расширить образовательную программу. В течение года к нам приедут преподаватели ведущих творческих вузов России, которые будут проводить у нас мастер-классы. Как и прежде, большой интерес вызывает национальная культура, поэтому обменные творческие гастроли будут продолжены", — сказала Арсалия.

По словам министра культуры и историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия, Абхазия получила предложение участвовать в передвижных выставках работ известных мастеров XIX-XX веков, а также современников.

"Это знаменитые коллекции, которые хранятся в музеях России. Для осуществления идеи, нам нужно много работать по части безопасности. Возможность показать крупных художников XIX-XX веков – нам очень интересно. Будем над этим работать", — отметила Арсалия.