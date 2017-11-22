Хаджимба о культурном форуме в Питере: наращивание связей - ежедневная работа

VI международный культурный форум проходил в культурной столице России с 16 по 18 ноября 2017 года. Президент Абхазии Рауль Хаджимба отметил, что итоги форума дают хорошие перспективы.

"Те связи, которые наращиваются, – необходимость. Для нас культурные связи очень важны, необходимо, чтобы эти связи были бы крепче. Мы должны сделать все, чтобы сохранить историко-культурные памятники", — сказал Рауль Хаджимба.