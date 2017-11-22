Смыр о бюджете Абхазии на 2018 год: в имеющихся условиях сверстан оптимально

"В основной форме бюджет Абхазии на 2018 год социально ориентированный. Его статьи в основном — это начисления заработной платы, всех социальных выплат. Бюджет 2018 года по сравнению с бюджетом 2017 года меньше на 600 миллионов рублей. Это связано и с тем, что курортный сезон в этом году не удался. По факту доходов, мы не смогли дополнить бюджет теми плановыми цифрами, которые были предусмотрены на 2017 год. Хотя, я думаю, что большого дефицита в этом году тоже не будет. Помощь, оказываемая в 2017 году Россией, больше на 400 миллионов рублей, чем в 2018 году. В принципе, по анализу, бюджет понятен, читаем. В целом документ сверстан достаточно оптимально из того, что мы имеем", — сообщила Натали Смыр.