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Натали Смыр
© Sputnik / Томас Тхайцук

Смыр о бюджете Абхазии на 2018 год: в имеющихся условиях сверстан оптимально

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Депутаты Парламента Республики Абхазия приступили к обсуждению основного финансового документа страны на 2018 год. О его основных параметрах в интервью радио Sputnik Абхазия рассказала председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр.

"В основной форме бюджет Абхазии на 2018 год социально ориентированный. Его статьи в основном  — это начисления заработной платы, всех социальных выплат. Бюджет 2018 года по сравнению с бюджетом 2017 года меньше на 600 миллионов рублей. Это связано и с тем, что курортный сезон в этом году не удался. По факту доходов, мы не смогли дополнить бюджет теми плановыми цифрами, которые были предусмотрены на 2017 год. Хотя, я думаю, что большого дефицита в этом году тоже не будет. Помощь, оказываемая в 2017 году Россией, больше на 400 миллионов рублей, чем в 2018 году. В принципе, по анализу, бюджет понятен, читаем. В целом документ  сверстан достаточно оптимально из того, что мы имеем", — сообщила Натали Смыр. 




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