Туманян: Хворостовский не успел прожить для себя хотя бы день

"Я его знаю с 80-х годов, как раз с того времени, когда он только начинал. Чудный парень, талантливый очень, добродушный. Очень жалко, конечно. Мы знали и ждали этой новости. В последний раз виделся с ним в Ереване, пригласили его на концерт. Он тоже знал. Но понимаете, любой человек всегда имеет надежду, что организм все переборет. Мы ему всегда говорили, что ему надо петь обязательно. Организм, когда настроен положительно, может перебороть раковые клетки. В мировом оперном искусстве мы потеряли очень важного человека, достойного, который держал марку. Он не успел прожить для себя хотя бы день. Он фактически жил все время на сцене", — прокомментировал друг оперного певца, бас мировой величины Барсег Туманян Sputnik.

Дмитрий Хворостовский несколько лет боролся с тяжелым заболеванием. Утром 22 ноября певца не стало: он ушел из жизни в окружении семьи в своем доме в Лондоне.

Каким его запомнил друг и коллега Барсег Туманян, слушайте в аудиофайле.