Даур Кове о демонтаже памятника в Килмарноке: провокационный шаг Грузии

Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове на встрече в МИД Абхазии с сопредседателями международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, прокомментировал решение шотландских властей демонтировать в городе Килмарнок памятник павшим абхазским воинам.

Говоря о демонтаже памятника в Килмарноке, Даур Кове заметил, что это провокационный шаг со стороны Грузии.

"К большому сожалению, мы слышим от грузинской стороны, от разных ведомств, где говорится о том, что демонтаж памятника и последующее изменение в нем надписи будет способствовать процессу миротворчества и сближению грузинского и абхазского народов. Подобного рода инициативы недопустимы, и абхазское общество крайне негативно воспринимает данный инцидент", — сказал Кове.

По словам Кове, МИД Абхазии передаст каждому из сопредседателей обращение, в котором абхазская сторона выражает просьбу и надежду на официальную реакцию на шаг грузинской стороны, связанный с демонтажем памятника в Килмарноке.